Al via il ventinovesimo turno del campionato Primavera 1: Inter e Empoli si affrontano oggi alle ore 15:00. Segui con noi la cronaca live

L’Inter Primavera di Cristian Chivu scende in campo adesso per il ventinovesimo turno del campionato di Primavera 1 contro l‘Empoli. Fischio d’inizio alle ore 15:00. Ecco la cronaca live:

CRONACA INTER PRIMAVERA-EMPOLI

FINISCE QUI: L’Inter vince contro l’Empoli per 2-0

81′ Continua la gestione da parte dei nerazzurri: andati più volte vicini al 3-0.

74′ Giallo per Akinsanmiro

64′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER – Akinsanmiro atterrato in area, batte Valentin Carboni e palla in rete.

55′ Punizione Stankovic: palla alta

COMINCIA IL SECONDO TEMPO

49′- Finisce il primo tempo. Inter in vantaggio 1-0 sull’Empoli

47- EMPOLI PERICOLOSO. Mischia in area nerazzurra. Pallone che Martini manda sulla propria traversa

46′- 3 minuti di recupero

45′- Angori ci prova, Botis respinge in angolo

42- VANTAGGIO INTER. Rigore centrale e forte per Francesco Pio Esposito. L’Inter si porta sull’1-0.

41′ CALCIO DI RIGORE PER L’INTER. Cross di Dervishi, palla su piedi di Esposito Pio, che viene messo giù da Guarino

40′- Renzi ci prova per l’Empoli. Pallone alto sopra la porta di Botis

35′- Partita bloccata a centrocampo.

27′- Primo cambio per Chivu. Problemi per Matjaz, al suo posto entra Stabile.

25′- Ammonizione per Matjaz

23′- Pericolo per l’Inter. Azione ragionata dell’Empoli. Palla che arriva ad Herculano Nabian che con un tiro a giro spaventa l’Inter. Pallone alto di poco

22′- Grande conclusione di Owusu, che parte dall’esterno, si accentra e fa partire un tiro verso la porta. Stubjlar in due tempi trattiene

20′- Valentin Carboni si accende. Conclusione da fuori area che finisce larga

19′- Herculano Nabian ci prova, Fontanarosa chiude e calcio d’angolo per i toscani

15′- Prova a spingere l’Empoli con Zenelaj, che viene chiuso dalla difesa nerazzurra, in angolo

10′- Primo angolo per l’Inter

7- Si vede l’Inter, azione Carboni, Fontanarosa, palla sui piedi di Dervishi, che spedisce alto

2′- Primi minuti bloccati, le squadre si studiano

0′- Fischio d’inizio, Parte Inter-Empoli

INTER PRIMAVERA-EMPOLI : IL TABELLINO

Reti:

Ammonizioni: Matjaz

Espulsioni:

LE FORMAZIONI IN CAMPO

INTER (4-3-3) Botis; Dervishi, Kassama, Matjaz, Fontanarosa; Akinsanmiro, Stankovic, Martini; Carboni, Esposito, Owusu

EMPOLI (4-3-3): Stubljar, Marianucci, Indragoli, Alessio, Marino, Boli, Zenelaj, Ignachitti, Renzi, Angori, Bucancil

