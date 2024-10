L’attaccante nerazzurro, dopo aver segnato il terzo goal nelle ultime 2 partite, ha chiuso la gara zoppicando leggermente. Nelle ultime ore, il mondo sportivo e i tifosi dell’Inter hanno provato sensazioni di ansia a causa delle condizioni di Lautaro Martinez al termine del match dell’Inter contro la Stella Rossa di ieri. La ricostruzione Durante il match di ieri gli spettatori avevano notato il Toro visibilmente in difficoltà dopo un duro colpo. Questa immagine aveva suscitato non poco allarme tra i tifosi e nello staff tecnico, vista l’importanza dell’attaccante argentino nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi. Nel post-gara Il tecnico nelle interviste di rito che si tengono dopo ogni partita aveva già minimizzato l’entità dell’accaduto, confermando come la condizione dell’attaccante non fosse motivo di particolare ansia. Le sue condizioni L’argentino, pezzo pregiato dell’attacco nerazzurro, oggi si è infatti unito ai suoi compagni per l’allenamento mattutino senza nessun tipo di problema, allontanando […]

