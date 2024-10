I calciatori agli ordini di Inzaghi hanno saputo isolarsi riuscendo a giocare facendo finta di nulla: cosa è successo invece in curva La partita di ieri sera tra l’Inter e la Stella Rossa non è stata solo un evento calcistico, ma un momento che ha rispecchiato anche la complessità e i cambiamenti in atto nel mondo degli ultras dell’Inter. Gli arresti che hanno coinvolto i leader della Curva Nord hanno lasciato un segno evidente: La Repubblica ha raccontato come la parte calda del tifo nerazzurro ha vissuto il match di ieri. Lo scenario post-arresti Gli arresti che hanno portato al crollo dei vertici della Curva Nord hanno aperto un periodo di incertezza riguardo al futuro della leadership ultrà. Più di qualcuno fa riferimenti alle figure storiche del tifo organizzato dell’Inter, come Franco Caravita e Nino Ciccarelli; il tifo organizzato nerazzurro ora vive un periodo di rifondazione. La riunione prevista per […]

