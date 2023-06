I nerazzurri hanno ripreso gli allenamenti oggi dopo una domenica di riposo; probabilmente non ci saranno indisponibili per la finale.

L’Inter inizia a preparare l’importantissima partita di sabato sera: oggi dovrebbero rientrare in gruppo gli infortunati Correa e Mkhitaryan, Skriniar aveva già recuperato nei giorni scorsi e infatti è stato anche in panchina a Torino.

Lautaro Martinez-Milan Skriniar-Roberto Gagliardini

Il Tucu dovrebbe accomodarsi in panchina mentre l’armeno ce la metterà tutta per giocare dal primo minuto: la Gazzetta dello Sport evidenzia come in realtà domani l’ex Roma svolgere una seduta completa in gruppo. Mkhitaryan però essendo stato ai box relativamente poco dovrebbe essere sufficientemente in forma per essere titolare nella finale di Champions. Discorso diverso per il centrale slovacco che non gioca da più di 2 mesi: per lui l’ipotesi più ottimistica è giocare 15-20 minuti nel finale.

