Arrestato in Francia Ishak Belfodil: l’ex di Bologna, Parma, Inter e Livorno è stato arrestato per aggressione alla sorella quindicenne

Arrestato in Francia Ishak Belfodil. Il centrocampista algerino, in forza all’Al-Gharafa in Qatar, è stato arrestato dalla polizia di Elancourt, nei sobborghi di Parigi, per avere aggredito la sorella di 15 anni.

Il centrocampista ha militato a lungo in Italia: approdato in prima battuta al Bologna, ha giocato anche per Parma, Inter e Livorno.

