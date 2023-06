L’attaccante italo-argentino ha folgorato scout e dirigenti nerazzurri che continuano a monitorarlo dal vivo.

Ci sono due certezze nell’attacco dell’Inter, una è in casa ed è ovviamente Lautaro Martinez e l’altra è l’interesse acclarato per Mateo Retegui. Sì perché secondo Tuttosport i nerazzurri sarebbero pronti ad aprire le trattative con Boca Juniors e Tigre. Potrebbero bastare 20 milioni di euro per il suo cartellino; nel frattempo però bisognerà capire quale sarà il futuro di Correa, Dzeko e Lukaku.

Joaquin Correa

Il belga vuole restare ma a quanto pare il discorso è slegato da quello dell’attaccante della nazionale di Mancini. Retegui qualora fosse acquistato prenderebbe il posto di uno tra Dzeko e Correa. Col primo si sta negoziando il rinnovo ma c’è una forbice dal colmare mentre il secondo potrebbe andar via in prestito visto che è alquanto difficile che qualcuno offra i 18 milioni di euro utili all’Inter per non fare minusvalenza.

