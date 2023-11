I nerazzurri stanno compiendo grossi passi avanti sul rinnovo dell’armeno mentre puntano ad anticipare la concorrenza per il difensore portoghese.

Il mercato non dorme mai, neanche nei giorni delle partite. Oggi l’Inter sfiderà il Benfica ma i dirigenti restano vigili sul mercato.

Rinnovo

Simone Inzaghi non rinuncia mai nelle gare importanti ad Henrikh Mkhitaryan e la società si è resa conto di quanto sia fondamentale l’ex Roma: nonostante i 34 anni l’armeno è integro e si gestisce perfettamente, ecco perché è fondamentale prolungargli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Secondo la Gazzetta dello Sport pochi giorni fa è andato in scena un incontro molto importante con Rafaela Pimenta mentre il prossimo ci sarà la settimana prossima, dopo l’importante trasferta di Napoli. Si ragiona su un annuale con opzione di rinnovo per un altra stagione e c’è ottimismo per la riuscita della trattativa; Mkhitaryan è felice a Milano e vorrebbe restare in nerazzurro.

Piero Ausilio

Accordo vicino per l’ex Milan

Marotta e Ausilio sono sempre vigili sul mercato degli svincolati (lo stesso armeno è arrivato a costo zero dalla Roma) e sarebbero vicini all’intesa con gli agenti di Tiago Djaló. Si tratta di un difensore 23enne del Lille che è stato per 6 mesi nella Primavera del Milan prima di essere ceduto nell’affare che ha portato Leao in rossonero. Ha il contratto in scadenza a giugno ma chiaramente prima di gennaio non si può ratificare nulla; l’Inter è in pole ma le inseguitrici possono ancora inserirsi.

L’articolo Inter: proseguono le trattative per Mkhitaryan e Tiago Djaló proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG