Quella di stasera è un’occasione forse irripetibile per molte seconde linee dei nerazzurri: il rischio però è che un turnover esagerato mini certezze.

Mancano poche ore a Benfica-Inter, una gara che per certi versi potrebbe importare ai nerazzurri più per ragioni “di mercato” che per motivi di campo. Sì perché per ottenere il primo posto nel girone basterà battere a San Siro la sorprendente Real Sociedad a dicembre indipendentemente da quello che accadrà oggi.

In cerca di risposte

Inzaghi sembra intenzionato a schierare una formazione inedita, piena zeppa di giocatori che non hanno trovato molto spazio finora: la Gazzetta dello Sport sostiene che gli occhi di molti saranno su Marko Arnautovic perché c’è lo spettro di Mehdi Taremi su di lui. L’austriaco ha inciso pochissimo finora ma è stato anche molto sfortunato per via del brutto infortunio accusato ad Empoli. Se fino a gennaio il rendimento suo e di Sanchez resterà quello degli ultimi mesi è possibile che i nerazzurri acquistino un’altra punta.

Mehdi Taremi

L’occasione

L’iraniano ha il contratto in scadenza col Porto il prossimo giugno e non si intravedono spiragli di rinnovo: ci sono quindi possibilità di prenderlo per qualche milione a gennaio o gratis a giugno anche se in questo caso ovviamente la concorrenza sarà agguerrita. La rosea sostiene che gli intermediari che curano gli interessi di Taremi stasera saranno sulle tribune del Da Luz dopo che ieri hanno assistito a Barcellona-Porto.

