I nerazzurri hanno fiutato l’affare ma le possibilità sono due, molto dipende dall’esterno colombiano.

L’Inter che stasera sfiderà il Benfica al Da Luz in una gara non così importante data la qualificazione già raggiunta deve verificare la tenuta di Juan Cuadrado. Il motivo è presto detto: si è aperta la possibilità di acquistare a prezzo di saldo Nahitan Nandez e va scelto se farlo arrivare a gennaio o a giugno.

Le condizioni

Il colombiano sta facendo i conti con una fastidiosa infiammazione al tendine del ginocchio che si manifesta in maniera altalenante da settembre in poi: domenica scorsa l’ex Juve è potuto tornare tra i convocati e ha giocato anche una ventina di minuti. La prestazione è stata anche più che sufficiente ma non si può certo dire che il problema sia risolto: le prossime settimane saranno decisive in tal senso. Oggi Cuadrado non partirà dal primo minuto ma molto probabilmente giocherà una bella fetta di match.

Juan Cuadrado

Gli scenari

Se il colombiano conterà ad essere tartassato dal problema l’Inter cercherà di accaparrarsi Nahitan Nadez, centrocampista o esterno seguito con forza già nel 2021. Il Cagliari non riesce a rinnovare il suo contratto in scadenza il prossimo giugno: in inverno si potrebbe fare un’unica trattativa con il cartellino di Oristanio. Il giovane è in prestito in Sardegna con diritto di riscatto e contro-riscatto. Se invece Cuadrado darà le adeguate garanzie Nandez potrebbe arrivare a giugno a parametro zero, lo riporta la Gazzetta dello Sport.

