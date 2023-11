Ecco la cronaca live del match della Youth League tra Benfica e Inter Primavera nella quinta giornata del gruppo D: seguila con noi

Appuntamento alle 16 per il confronto fondamentale nel cammino della Youth League dell’Inter Primavera di Cristian Chivu col Benfica. Ecco la cronaca live.

BENFICA INTER, LA CRONACA LIVE

-FINE PARTITA-

90′- Rodrigo Rego cerca la gloria personale con un tiro a giro dal limite dell’area, e colpisce il palo!!

86′-

per l’Inter esce Sarr ed entra Zanchetta

78′ – esce per il Benfica l’autore del gol Felix, al suo posto dentro Veloso

73′- Ammonizione per Lima che entra in ritardo su Stante dopo il rinvio del pallone.

67′- Esce zoppicando Quieto, dopo una magistrale prestazione: al suo posto dentro Vedovati

66′- cambio anche per il Benfica: fuori Varela, dentro Rodrigo Rego

56′- triplo cambio per i nerazzurri: Aidoo per Miconi, Zuberek per Spinaccè e Zarate per Berenbruch.

53′- ammonizione per Oliveira, che interviene in ritardo su Quieto e lo atterra

50′- PAREGGIO DEL BENFICA!! Dallo sviluppo di calcio di punizione, la nuca di N. Felix impatta il pallone, che finisce in rete alle spalle di Calligaris

47′ – GOL DELL’INTER!!!! Dopo una superba azione corale di prima e il tocco di tacco di Sarr, Quieto in scivolata raccoglie il pallone e lo accompagna in rete!!!

-secondo tempo-

-fine primo tempo-

45′- Tiro di piatto completamente fuori misura di N. Felix, che indirizza a rete senza però inquadrare lo specchio

34′- Conclusione insidiosa dal limite dell’area di Rafael Luis: una deviazione provvidenziale spedisce in corner

27′ – Primo cartellino giallo del match ai danni di Di Maggio, per una trattenuta troppo insistente

22′- Anche il Benfica arriva alla sua prima occasione, con Prioste che calcia dalla lunga distanza. Calligaris gli dice no

17′- Primo squillo dell’Inter, con il cross di Quieto che incontra la testa di Bovo! Specchio non inquadrato

14′- E’ un match molto tattico, entrambe le squadre prendono le misure e si muovono in minuscoli fazzoletti di terreno

4′- Partono aggressivi i nerazzurri, alla ricerca di un varco nella difesa portoghese

Calcio d’inizio alle 16.00, si comincia!

Migliore in campo nel primo tempo: Quieto

IL TABELLINO

Benfica: Dudzinski; Spencer, Fonseca, Oliveira, Parente, Félix (79′ Veloso), Prioste, Luis, Joao Rego, Varela (66′ Rodrigo Rego), Lima. A disp: Velickovic; Conceição, Veloso, Moreira, Rodrigo Rego, Tomé, Mustmaa. All: Pedro Valido

Inter: Calligaris; Motta, Matjaz, Stante, Miconi (56′ Aidoo), Berenbruch (56′ Zarate Hidalgo), Bovo, Di Maggio, Quieto (67′ Vedovati), Sarr (86′ Zanchetta), Spinaccè (56′ Zuberek). A disp: Raimondi; Aidoo, Zanchetta, Zarate Hidalgo, Guercio, Vedovati, Zuberek. All: Cristian Chivu

