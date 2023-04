Inter, protesta dei tifosi alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Juve: «Pazienza finita, rispettate la maglia»

I tifosi dell’Inter via Instagram hanno pubblicato un comunicato di protesta verso squadra e società alla vigilia della partita di Coppa Italia contro la Juve.

IL COMUNICATO – «Coppa Italia, passaggio turno e qualificazione Champions ultima spiaggia. Abbiamo dato sempre sostegno, non abbiamo mai smesso di star vicino alla squadra neppure per un secondo anche dopo i peggiori risultati stagionali ma adesso la pazienza ha un termine. Per queste ragioni resteremo a fianco ancora una volta i nostri colori ma sia chiaro che la pazienza è finita e se non si raggiungeranno questi risultati, riterremo tutti i responsabili e li tratteremo come meritano. Rispettate la nostra maglia e la nostra storia, chi non dà tutto non dà niente».

