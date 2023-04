Juve Inter, non solo Chiesa: Allegri recupera un altro big per la semifinale di andata di Coppa Italia di domani

Chiesa non è l’unico giocatore ad uscire dall’infermeria per la Juve. Allegri, infatti, in conferenza stampa ha annunciato che Alex Sandro sarà a disposizione per la semifinale di andata Coppa Italia di domani sera.

ALEX SANDRO – «Sta bene, ha fatto allenamento ma difficilmente domani sarà della partita. Verrà a disposizione, poi abbiamo Rugani che sta bene».

