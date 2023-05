Il pullman dell’Inter bloccato nei pressi del garage del Giuseppe Meazza. Tifosi nerazzurri incontenibili

Come riportato da Sky Sport il bus dell‘Inter ha incontrato non poche difficoltà nell’entrare nel garage di San Siro. Entusiasmo incredibile del popolo nerazzurro, con il pullman che ha faticato per entrare al Meazza e i tifosi che non hanno accennato a spostarsi per creare un varco al pullman.

L’articolo Inter, pullman bloccato a San Siro: entusiasmo incontenibile dei tifosi proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG