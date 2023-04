Questi i progetti dell’Inter per la porta tra secondo e terzo portiere: quale futuro per il capitano dei nerazzurri Samir Handanovic?

Ancora da decidere quale sarà il futuro del capitano dell’Inter Samir Handanovic. Onana ha ormai consolidato il posto da titolare, anche se lo sloveno ha trovato qualche minuto con il turnover operato da Inzaghi. La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione in chiave calciomercato per il ruolo di secondo e terzo portiere dei nerazzurri.

Sulla rosea si legge: «Mentre Alex Cordaz pare destinato a un rinnovo annuale a conferma del ruolo fondamentale nello spogliatoio attualmente in mano a Simone Inzaghi, poi, lo scenario per Handanovic è più nebuloso. La società vorrebbe confermare il portiere come primo sostituto del titolare, ma a ingaggio dimezzato e anche a condizione di accettare il cambio di preparatore di cui già si è parlato nelle scorse settimane: non più Adriano Bonaiuti – all’Inter dal 2013 -, ma Gianluca Spinelli».

L’articolo Inter, quale futuro per Handanovic? I piani dei nerazzurri per il secondo portiere proviene da Inter News 24.

