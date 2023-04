Nonostante sia difficile l’addio di Allegri dalla Juve, la dirigenza ha puntato a Igor Tudor: l’allenatore del Marsiglia è il preferito

Come riportato da Tuttosport e rilanciato in Francia da L’Equipe la Juve difficilmente si separerà da Allegri a fine stagione: pesa in tal senso il ricco contratto che il tecnico della Juve ha fino al 2025. Un eventuale divorzio potrebbe derivare o da un accordo consensuale o dall’irruzione di altri club. In caso di addio, il primo nome per i bianconeri è quello di Igor Tudor.

Reduce da una brillante stagione al Marsiglia e già vice di Pirlo, il croato piace per conoscenza dell’ambiente e per gioco aggressivo. Altre opzioni meno credibili sono quelle di Conte, De Zerbi, Gasperini e Zidane.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG