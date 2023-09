Il penultimo arrivato non ha ancora esordito in maglia nerazzurra ed è improbabile che giochi dal primo minuto contro i rossoneri.

Benjamin Pavard è l’acquisto in entrata più caro non solo dell’Inter ma dell’intera Serie A: i nerazzurri lo hanno pagato 30 milioni più 2 di bonus. Il difensore al momento non è a Milano bensì nel ritiro della nazionale francese, tornerà a pochi giorni dal derby; questo rende alquanto improbabile che sia scelto dal primo minuto, come evidenzia la Gazzetta dello Sport.

Simone Inzaghi

Simone Inzaghi preferisce che ci sia qualche giorno in più di “contatto” con i nuovi compagni, ci sono nuovi schemi da imparare. Se non sarà nel derby, comunque il suo esordio è rimandato solo di qualche giorno: da metà settembre inizia anche la Champions League e quindi insieme a lui troveranno spazio anche altri nuovi acquisti poco utilizzati finora. Al via, insomma, il turnover “scientifico” ammirato negli ultimi 2 mesi della passata stagione.

