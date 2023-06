Nelle ultime settimane il nome di Emil Audero è stato accostato alla porta dell’Inter: la concorrenza per lui non manca

Non è solo l’Inter a fiutare il colpo Emil Audero per il reparto portieri della prossima stagione. Improbabile che il portiere resti a giocare in Serie B con la Sampdoria. Come chiarisce Calciomercato.com le possibilità per lui potrebbero essere parecchie.

Nello specifico si legge: «Di recente lo hanno valutato come vice rispettivamente di Meret e Provedel anche il Napoli e la Lazio. Audero però ciclicamente torna ad essere accostato pure alla Juventus – nelle cui giovanili tra l’altro è cresciuto – e alla Fiorentina, alla caccia di un estremo difensore».

L’articolo Inter, quanta concorrenza per Audero! Lo vogliono anche Juve, Napoli e Lazio proviene da Inter News 24.

