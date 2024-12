Archiviata la pratica Parma, i nerazzurri sono pronti a rituffarsi nella massima competizione europea per club. In seguito al derby del 22 settembre, culminato in una sconfitta, l’Inter ha avviato una straordinaria rimonta che ha suscitato l’entusiasmo dei tifosi e l’attenzione degli addetti ai lavori. La squadra ha inanellato una serie di risultati positivi che l’hanno riportata a competere ai massimi livelli sia in campionato che nelle competizioni europee. La formazione nerazzurra, dopo quel momento di difficoltà, sembra aver ritrovato sé stessa, assumendo ritmi di gioco che ricordano una vera e propria “macchina da guerra”. Un periodo senza sconfitte Dal giorno del derby milanese, l’Inter non ha più conosciuto il gusto amaro della sconfitta, raccogliendo successi che le hanno permesso di rilanciarsi tanto in Serie A quanto in Champions League. Questa serie positiva ha ridato vigore alla squadra e ai suoi sostenitori, che ora guardano con rinnovato ottimismo alle future […]

