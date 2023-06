Dalla Spagna si dicono sicuri che i nerazzurri abbiano raggiunto l’accordo per il tesseramento di un difensore dei Blancos.

Nacho Fernandez non rinnova il contratto in scadenza col Real Madrid e secondo la stampa spagnola ha già un accordo con l’Inter; la Gazzetta dello Sport riprende la notizia ma ci va leggermente più cauta parlando di intesa molto vicina.

Florentino Perez

Inizialmente lo spagnolo voleva restare dov’era ma poi la proposta di Florentino Perez non lo ha soddisfatto e quindi il suo entourage ha ricontattato i nerazzurri; la dirigenza infatti lo aveva cercato già mesi prima. Nacho è un classe 1990 che può ricoprire diversi ruoli della difesa, l’Inter oltre a non pagare nulla per il cartellino, arriverebbe a parametro 0, gioverebbe dei vantaggi del Decreto Crescita sul suo stipendio.

