I nerazzurri procedono spediti verso la conquista dello Scudetto della seconda stella, ovvero il numero 20 della storia; bisogna però monitorare il futuro del tecnico.

Ieri a San Siro l’Inter ha rifilato un poker all’Atalanta, quella che era una delle squadre più in forma del campionato: si è trattato dunque di una dimostrazione di forza impressionante.

Occhio alle big estere

La stagione finora quasi perfetta dei nerazzurri ovviamente non fa restare indifferenti gli addetti ai lavori: in particolare sul fronte Simone Inzaghi nell’arco degli ultimi 12 mesi è cambiato tutto. L’allenatore era a rischio esonero tra marzo ed aprile 2023 per via di un campionato molto al di sotto delle aspettative mentre ora è uno dei più ambiti del mondo. Tuttosport rilancia la notizia dell’interessamento di Chelsea e soprattutto Manchester United: i club inglesi non avrebbero difficoltà ad offrirgli uno stipendio molto più alto di quello attuale che ammonta a 5,5 milioni a stagione.

Simone Inzaghi

La situazione in questo momento

L’Inter è piuttosto tranquilla visto che il tecnico è sotto contratto anche per la prossima stagione ma forse rispetto al passato non si potrà aspettare l’estate per negoziare un nuovo accordo. Nel post-partita di ieri in conferenza è stata posta la domanda sul rinnovo al diretto interessato ma Inzaghi ha risposto che non è questo il momento di pensarci; il piacentino è focalizzato sugli obiettivi da raggiungere in campo e vuole che la sua squadra non si distragga e non si rilassi in nessun modo. L’ex Lazio in ogni caso sta benissimo a Milano.

