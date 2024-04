I nerazzurri nonostante le vittorie raggiunte avranno comunque un margine di manovra ridotto sul calciomercato.

L’Inter ha vinto lo Scudetto dopo che già tempo fa si era qualificata al Mondiale per Club; entrambi sono traguardi che fanno molto bene anche alle casse societarie.

I paletti

La società però non cambia il diktat per il mercato: si dovrà chiudere con saldo positivo o al massimo in pareggio. La situazione però è diversa rispetto alla passata stagione quando furono ceduti Onana per circa 60 milioni di euro e Brozovic per più di 14. Al momento l’intenzione è quella di tenere tutti i big e per questo motivo il lavoro dei dirigenti, riguardo il mercato in entrata, non è così semplice.

Valentin Carboni

I possibili partenti

L’Inter, secondo il Corriere dello Sport, conta di monetizzare attraverso la cessione di più di qualche giovane, in attesa di chiarire il futuro di Dumfries. Marotta e Ausilio ascolteranno offerte per Oristanio, Stankovic, Zanotti, Radu, Vanheusden, Satriano, Francesco Pio e Sebastiano Esposito. Potrebbe essere sul mercato anche Arnautovic mentre c’è una piccola speranza che il Marsiglia vinca l’Europa League così da dover per forza esercitare il riscatto di Correa fissato sui 10 milioni. La dirigenza ha, infine, le idee chiare su Valentin Carboni: è incedibile per meno di 35-40 milioni. Se anche ci fossero tutte le cessioni fin qui menzionate, sarebbe comunque molto difficile arrivare anche ad uno solo tra Bento, Gudmundsson e Buongiorno.

