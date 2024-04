La certezza matematica della vittoria del campionato italiano è arrivata ed adesso si può iniziare a pianificare la prossima stagione.

L’Inter si gode il successo in Serie A arrivato tra l’altro al termine di un derby molto sentito; i dirigenti ora iniziano a programmare le prossime mosse perché si vuole sfruttare anche in futuro l’ottima base costruita.

Il futuro del tecnico

Il contratto di Simone Inzaghi dovrebbe essere rinnovato fino al 2027, uniformandosi ai vincoli quindi di Ausilio, Marotta e Baccin che hanno la stessa data di scadenza. L’Inter vuole continuare a vincere desiderando aprire un ciclo: l’allenatore piacentino avrà un aumento di ingaggio e più voce in sede di campagna acquisti rispetto al passato. Secondo Tuttosport l’ex Lazio ha chiesto alla dirigenza di mantenere l’ossatura della squadra attuale anche oltre l’estate: i dirigenti sembrerebbero essere d’accordo senza però dimenticare che il mercato deve concludersi a saldo 0.

Denzel Justus Dumfries

La prossima campagna acquisti

I giocatori dell’Inter sono contentissimi nel loro club attuale e quindi la richiesta di Inzaghi non sembra impossibile da mantenere. Il nodo è rappresentato da Denzel Dumfries: l’olandese sembrerebbe intenzionato ad abbassare le richieste per il rinnovo e quindi la trattativa secondo le ultime voci si starebbe riaprendo. Se Marotta ed Ausilio riusciranno a tenere tutti i big di certo non arriveranno i vari Gudmundsson, Buongiorno e Bento mentre non sono in dubbio gli acquisti di Taremi e Zielinski.

