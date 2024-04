I nerazzurri hanno raggiunto la certezza aritmetica della vittoria dello Scudetto al termine del derby.

L’Inter ha vinto il ventesimo Scudetto al termine di un’annata praticamente perfetta; l’unico neo è l’uscita agli ottavi della Champions League per mano di una squadra sulla carta non superiore.

Perché si tratta di impresa

Un trionfo inaspettato se si considera che la stagione precedente i nerazzurri hanno collezionato 12 sconfitte in campionato terminando lontanissimo dal Napoli campione. Il rendimento deludente nella scorsa Serie A aveva anche fatto rischiare ad Inzaghi l’esonero almeno una volta; brava la società a tener duro e poi nei mesi successivi, dopo il grande cammino in Champions, a rinnovargli il contratto.

Inter scudetto 2024

Il salto di qualità

Alzi la mano chi ad inizio stagione pensava che l’Inter avrebbe avuto una costanza di rendimento sconosciuta nel 2022/23: la crescita da questo punto di vista è stata lampante. Probabilmente l’aspetto mentale è stato quello ha inciso di più nella grande cavalcata di questo campionato: i ragazzi hanno iniziato spingendo e non hanno mai alzato il piede dall’acceleratore, anche quando il distacco in classifica lo avrebbe consentito. Chiunque ha sottolineato come sia nato tutto dal grandissimo percorso europeo della primavera del 2023: dalla finale di Champions League persa i ragazzi di Inzaghi hanno preso la consapevolezza di potersela giocare con tutti. L’elevatissimo numero di sconfitte nello scorso campionato ha, invece, fatto sì che i giocatori si focalizzassero solo sulla partita immediatamente successiva senza andare troppo in avanti coi pensieri; nessun avversario è stato dunque sottovalutato e ogni partita è stata giocata al 100%.

Difficile ripetersi?

La nuova sfida, molto più complicata sulla carta, è quella di ripetersi nella prossima stagione. Più complicata perché mantenere la massima concentrazione per una stagione che (nel migliore dei casi) potrebbe comprendere più di 70 partite non sarà affatto semplice.

