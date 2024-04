Conquistata la matematica certezza della vittoria dello Scudetto, ora si attendono novità importantissime sul fronte societario.

I giorni importanti per l’Inter non sono finiti con la vittoria del campionato che porterà una seconda stella sulle divise da gioco: presto ci saranno nuove notizie riguardanti la proprietà del club.

Nuovo prestito

Oaktree prestò nel 2021 250 milioni di euro a Steven Zhang ed il presidente nerazzurro ha tempo fino al 20 maggio per restituire la cifra che, complici gli interessi al 12%, si attesta ora sui 350 milioni. Da giorni si vocifera di contatti con un altro fondo, Pimco: il Sole 24 Ore sostiene che l’accordo con un nuovo prestito sia in dirittura d’arrivo. Pimco presterebbe a Zhang 400 milioni di euro ad un tasso di interesse molto vicino a quello previsto da Oaktree: in questo modo il presidente liquiderebbe il fondo californiano e guadagnerebbe altri 3 anni. Nel frattempo l’attuale proprietà potrebbe far crescere il valore del club nel tentativo di rivenderlo a cifre ancora maggiori grazie magari ad un discorso nuovo stadio già avviato.

Indiscrezioni clamorose

Ma non è tutto: sempre secondo il quotidiano economico, si tratterebbe di un accordo-ponte. Ci sono tante indiscrezioni che suggeriscono l’esistenza di una due diligence di un consorzio saudita: in poche parole ci sarebbe un soggetto arabo che avrebbe fatto mosse concrete per cercare di intavolare trattative finalizzate all’ingresso in società o all’acquisto del club. Ne sapremo di più nelle prossime settimane o mesi: l’Inter, come al solito, non commenta queste voci.

L’articolo Inter: il finanziamento con Pimco è solo un ponte, all’orizzonte c’è altro proviene da Notizie Inter.

