Il giornalista Compagnoni ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti dell’Inter in ottica Champions League

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Maurizio Compagnoni, ha voluto parlare dell’Inter dopo il secondo posto nei gironi.

«Mi aspettavo di più dall’Inter. Al di là del fatto che abbia abituato bene, mi ha lasciato molto perplesso la presentazione della formazione in una partita che avrebbe potuto spalancare le porte dei quarti di finali. E’ stato un errore di strategia. Cuadrado? Si vede che c’è un ritardo di condizione. Non critico il risultato, ma la strategia, che ha penalizzato la partita decisiva. Strategia che sarà stata avallata da Marotta e Zhang. Ha gettato alle ortiche un primo posto per pensare al campionato. Scelta che non mi trova d’accordo».

