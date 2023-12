C’è il pienone a San Siro anche se il risultato più importante è già stato raggiunto con 2 gare di anticipo: vincere oggi però sarebbe comunque molto importante.

L’Inter vuole conquistare il primo posto nel girone ma lo vorrà anche la Real Sociedad che ha 2 risultati su 3 per perseguire l’obiettivo. Le due squadre sono appaiate in testa al raggruppamento a pari punti ma gli spagnoli sono in vantaggio per differenza reti: i nerazzurri quindi devono vincere per forza se vogliono un sorteggio degli ottavi sulla carta più soft. Inzaghi qualche cambio di formazione lo adotta: partono infatti dal primo minuto Carlos Augusto, Cuadrado, Frattesi ed Alexis Sanchez. Per il colombiano è la prima gara da titolare con la maglia nerazzurra mentre l’ex Sassuolo ed il Ninho Maravilla sono abituati a prendere parte alle notti europee. Panchina per Barella e Lautaro Martinez, il braccetto sinistro sarà Carlos Augusto come avvenuto a Napoli. La Real Sociedad schiera quasi interamente la stessa formazione che all’andata ha fatto soffrire per più di 80 minuti la squadra di Inzaghi; mancherà però il marcatore dell’andata Brais Mendez, ecco le formazioni ufficiali.

Champions League

INTER (3-5-2): Sommer; Darmian, Acerbi, Carlos Augusto; Cuadrado, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram. All. Inzaghi.

REAL SOCIEDAD (4-3-3): Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Munoz; Zakharyan, Zubimendi, Merino; Kubo, Sadiq, Oyarzabal. All. Alguacil.

