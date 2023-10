Inzaghi potrebbe recuperare i due centrocampisti Sensi e Frattesi per la gara tra Inter e Bologna

Come svelato da Sky Sport, i due acciaccati Stefano Sensi e Davide Frattesi hanno svolto un lavoro differenziato in casa Inter, ma aumentando l’intensità, tanto che domani potrebbero tornare a lavorare in gruppo.

Toccherà poi a Inzaghi decidere di convocarli per il Bologna o meno.

L’articolo Inter, riecco Sensi e Frattesi: i due centrocampisti convocati con il Bologna proviene da Inter News 24.

