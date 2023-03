Inter, riflessioni sul futuro di Inzaghi. La conferma sulla panchina nerazzurra può arrivare in un caso: il punto

Secondo quanto riportato da Sky Sport, ci sono riflessioni dell’Inter nei confronti di Inzaghi, il cui futuro è legato ai risultati. La dirigenza nerazzurra non è soddisfatta del percorso in campionato della squadra, specialmente dei tanti passi falsi e delle sconfitte inattese dopo gli exploit in Champions League.

Inzaghi, però, è riuscito sempre a cavarsela e potrebbe essere riconfermato anche per la prossima stagione qualora riuscisse a portare l’Inter in semifinale di Champions.

L’articolo Inter, riflessioni sul futuro di Inzaghi. La conferma può arrivare in un caso: il punto proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG