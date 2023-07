Il clamoroso voltafaccia di Lukaku ha inevitabilmente condizionato i piani di mercato dei nerazzurri che ora pensano bene alla prossima mossa.

In queste settimane di calma piatta sul fronte attaccante, l’Inter non fa trasparire nulla: non è chiaro neanche che tipo di centravanti stanno cercando i dirigenti, se una prima punta fisica oppure una seconda punta tecnica.

Folarin Balogun

I nomi che circolano sono tanti anche se al momento la priorità è il primo portiere: si tratta ad oltranza per Yann Sommer del Bayern Monaco. Per quel che riguarda l’erede di Lukaku, invece, secondo la Gazzetta dello Sport, la pista Morata sta lentamente svanendo mentre ci sarebbe il testa a testa tra Beto e Balogun. Quest’ultimo costa 40 milioni ma i nerazzurri non hanno intenzione di spendere per lui tale cifra; il portoghese costa meno e conosce già la Serie A.

