Inter, rinnovata la partnership con Santa Margherita fino al 2025: il comunicato ufficiale

Continua il rapporto di collaborazione tra Inter e Santa Margherita, con il club che rinnova l’accordo con il brand di vini che sarà Official Wine Supplier dei nerazzurri fino alla stagione 2024/25.

Ecco il comunicato ufficiale.

MILANO – Prosegue la collaborazione di successo tra FC Internazionale Milano e Santa Margherita, che sarà Official Wine Supplier dei nerazzurri fino alla stagione 2024/25. La partnership tra i due brand celebra l’unione tra due realtà accomunate da una visione innovativa, e porta in primo piano la tradizione italiana e il prestigio internazionale delle due aziende. In essere dal 2021, dopo una prima collaborazione nel 2019 in occasione della vittoria del 19esimo Scudetto, il connubio tra le due realtà si è dimostrato fin da subito vincente: Santa Margherita è stata infatti protagonista di tutti i brindisi celebrativi che hanno accompagnato i cinque trofei vinti dall’Inter nelle ultime stagioni. La collaborazione tra i due brand si è inoltre concretizzata nella creazione di un’iconica capsule collection, che ha portato le bottiglie di vino nerazzurre nelle case di tutti i tifosi e wine lover. L’inimitabile Valdobbiadene Prosecco Superiore DOCG Brut firmato Santa Margherita è stato vestito con tre esclusive etichette dalle trame nerazzurre. Grazie al rinnovo della partnership, il marchio leader dell’enologia made-in-Italy continuerà ad essere protagonista anche allo stadio, sia sui LED a bordocampo che nelle sale Hospitality, dove le bottiglie Santa Margherita accompagneranno tutta l’offerta food e saranno presenti anche in un esclusivo corner dedicato.

L’articolo Inter, rinnovata la partnership con Santa Margherita fino al 2025 proviene da Inter News 24.

