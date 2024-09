I nerazzurri, un po’ a sorpresa, annunciano il prolungamento del regista albanese che ieri è stato oggetto di qualche critica da parte dei tifosi.

All’indomani del pareggio di Monza, una gara in cui diverse seconde linee non hanno reso all’altezza delle aspettative, l’Inter rinnova la fiducia in Kristjan Asllani.

L’annuncio

È arrivato a sorpresa l’annuncio del rinnovo del contratto del centrocampista albanese fino al 30 giugno 2028. Questo gesto è un chiaro segnale di stima nei confronti di un giocatore che, nonostante la giovane età, si è già imposto come un elemento molto importante nelle rotazioni della squadra nerazzurra. Arrivato dall’Empoli nell’estate del 2022, Asllani ha dimostrato di meritare il rinnovo grazie alle sue prestazioni.

Kristjan Asllani

Le doti apprezzate dalla società

Sul sito ufficiale dell’Inter l’annuncio del prolungamento viene accompagnato da queste parole: “Kristjan, partita dopo partita, si è ritagliato un ruolo prezioso nella conquista dello Scudetto nerazzurro. L’albanese si è messo completamente a disposizione della squadra mettendo in mostra tutte le sue qualità e trovando anche l’immensa gioia del primo gol in maglia nerazzurra, arrivato nella gara vinta a San Siro contro il Genoa per 2-1. Un destro potente da posizione ravvicinata che non ha lasciato scampo al portiere ligure. La carriera di Kristjan in maglia nerazzurra parla da sola, un professionista esemplare e un talento in costante crescita che sarà ancora a disposizione per altre stagioni”.

