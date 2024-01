L’Inter ha pubblicato l’ironico video della firma sul rinnovo di contratto fino al 2025 di Matteo Darmian, ecco la clip pubblicata

Tramite un video pubblicato sulle proprie pagine social Instagram e Twitter l’Inter ha reso noto il rinnovo contrattuale di Matteo Darmian. Ecco la clip della firma del “tuttofare” ex Torino (in nerazzurro fino al 2025).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Inter (@inter)

IL COMMENTO – «Everything Everywhere All at Once»

L’articolo Inter, rinnovo Darmian: la clip della firma sul contratto fa sognare i fan – VIDEO proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG