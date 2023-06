Inter, rinnovo fino al 2027 per Pio Esposito. Possibile prestito allo Spezia: la situazione sul futuro del giovane attaccante

L’esperto di calciomercato Di Marzio a Sky Sport ha fatto il punto della situazione sul mercato dell’Inter:

«Venerdì sarà una giornata importante per capire se lo United farà un’offerta per Onana. In caso di cessione, l’Inter dovrà decidere se prendere uno o due portieri. Se dovessero essere due, possibilità Audero come confermato dall’agente. Il terzo Esposito, Pio, rinnoverà fino al 2027 e può andare allo Spezia in prestito. Potrebbe infine tornare Bonazzoli per fare il quarto attaccante»

