Per sostituire Onana l’Inter vuole prendere due portieri per la prossima stagione e un terzo al posto di Cordaz. Nel caso in cui Onana dovesse partire, avanza la candidatura di Sommer, ora in forza al Bayern Monaco e che sta acquisendo priorità su Trubin. I nerazzurri, già in passato, avevano messo gli occhi sul portiere svizzero.

Marotta e Ausilio puntano anche su Trubin, portiere dello Shakhtar Donetsk per cui oggi, giovedì 6 luglio, c’è stato un incontro in sede. L’ucraino potrebbe approdare in nerazzurro per una cifra pari a 10 milioni di euro insieme allo stesso Sommer.

Come terzo portiere dovrebbe tornare Di Gennaro per motivi di lista dal Gubbio. Se dovesse concretizzarsi questa ipotesi per Handanovic non ci sarebbe più posto in rosa. A riportarlo è Sky Sport.

