Cresce tantissimo l’attesa per il big match del 29 ottobre, quando cioè il belga tornerà per la prima volta da avversario a San Siro.

Il clima è già rovente anche se siamo solo in una settimana di pausa delle nazionali: mancano più di 2 settimane ad Inter-Roma ma se ne parla già tantissimo.

Inter Milan Zlatan Ibrahimovic Romelu Lukaku

La versione del belga

La conferenza stampa tenuta in Belgio da Romelu Lukaku ha generato, come è normale che sia, molteplici reazioni. La Gazzetta dello Sport prova a scavare in profondità nelle sue parole che per la verità restano piuttosto criptiche. Secondo la rosea è ormai assodato che già prima della finale di Champions League (in cui tra l’altro ha quasi “negato” un goal alla sua squadra) era successo qualcosa che aveva convinto l’ex Chelsea a non tornare all’Inter. La sua stagione l’anno scorso è stata piuttosto tribolata per via di un infortunio grave e della rincorsa al Mondiale; di fatto il vero Lukaku l’Inter lo ha avuto solo da metà aprile in poi. Anche quando era al massimo della forma Inzaghi nelle partite di cartello schierava Dzeko relegando il belga in panchina. Potrebbe esserci questo alla base del clamoroso voltafaccia di inizio luglio. Si tratta solo di ricostruzioni perché, come detto ieri proprio dall’attaccante, parlerà a tempo debito.

La ricostruzione

L’Inter aveva deciso comunque di acquistarlo nonostante il suo rendimento non sia stato all’altezza per quasi tutta la stagione. Tuttavia al momento di formalizzare l’accordo col Chelsea il belga si nega ai dirigenti ed ai compagni lasciando intendere che trattava con altre squadre magari anche acerrime rivali dell’Inter.

L’articolo Inter-Roma è già cominciata, Lukaku passa al contrattacco proviene da Notizie Inter.

