Fischietti vietati per Inter-Roma, come comunicato sulla pagina ufficiale Instagram della curva Nord nerazzurra. Una decisione che non ha trovato il consenso dei tifosi meneghini.

LE PAROLE- «Ennesimo abuso: fischietti vietati!! 10000 a Firenze ok due anni fa. La legge non è uguale per tutti».

