Sarà una partita speciale quella di domani pomeriggio alle 18 per tutta una serie di motivi, non solo quindi il ritorno del belga.

Sono giorni di attesa snervante questi, Inter-Roma di domani non sarà una gara come le altre anche se Inzaghi ed i giocatori dovranno fare di tutto per non pensare a questo; molti dei temi scottanti non riguardano il lato sportivo.

Lautaro Martinez Romelu Lukaku

L’importanza del match

Molti ma non tutti, sì perché oltre ai ritorni di Mourinho e Lukaku che renderanno frizzante (eufemismo) l’atmosfera, c’è anche l’aspetto sportivo: con un Napoli-Milan da disputare subito dopo, la gara coi giallorossi è uno snodo molto importante in ottica corsa Scudetto. Per questo motivo Inzaghi schiererà gli 11 migliori a sua disposizione anche se Barella non attraversa un buon momento e Dimarco deve guardarsi dalla rincorsa di Carlos Augusto. Per tutte queste ragioni c’è stata una richiesta di biglietti addirittura superiore alla semifinale di Champions League contro il Milan della passata stagione; poco importa se Mourinho non ci sarà perché squalificato (probabilmente sarà fuori San Siro), poco importa se i 3 punti contano più dei fischi a Lukaku.

Il fattore Thuram

La Gazzetta dello Sport si focalizza anche sul rendimento di Marcus Thuram, ovvero l’erede del belga, il nuovo numero 9. Probabilmente il suo acquisto è stato uno dei motivi che ha spinto il numero 90 a fare altre scelte la centralità di Lukaku nel progetto Inter era minata.

L’articolo Inter-Roma: Inzaghi si affida ai titolarissimi, c’entra anche Thuram con l’addio di Lukaku? proviene da Notizie Inter.

