L’allenatore del Bologna Primavera, Luca Vigiani, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo la sconfitta di oggi contro l’Inter

Intervenuto ai canali ufficiali del Bologna, l’allenatore della Primavera rossoblù, Luca Vigiani, si è espresso così dopo la sconfitta rimediata contro l’Inter Primavera.

LE PAROLE – «Questa sconfitta brucia perché, quando giochi bene con coraggio come hanno fatto i ragazzi e arrivi alla fine che non porti a casa la vittoria, sei dispiaciuto. Ma soprattutto per loro: stanno facendo davvero bene, crescendo allenamento dopo allenamento e partita dopo partita, ma non riusciamo ad arrivare ancora a quello che meritano, ovvero la prestazione che comporta i tre punti. Non possiamo mai ragionare per reparti, perché se facciamo gol è merito di tutta la squadra, mentre se lo subiamo dobbiamo fare meglio tutti. Obiettivamente stiamo pagando alcuni errori nostri, ma pure situazioni come il tiro di Berenbruch: a un mancino che calcia di destro in questo modo va sicuramente dato merito, ma noi non possiamo sottovalutare nulla dato che stiamo pagando caro tutti questi episodi».

