Domani sarà il grande giorno di Inter-Roma: José Mourinho dovrà fare i conti con diverse assenze oltre a quella di Dybala

Per la sfida di domani tra Inter e Roma, l’allenatore dei giallorossi, José Mourinho, dovrà fare i conti con diverse assenze, alcune anche pesanti. Anche se non è stata ufficialmente diramata una lista dei convocati, dal Corriere dello Sport si apprendono i nomi dei calciatori che non saranno della partita.

Confermata l’assenza di Paulo Dybala. Non ce la faranno nemmeno Renato Sanches, Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola e Chris Smalling. Sono dunque 5 in totale gli indisponibili.

L’articolo Inter Roma, non solo Dybala: sono 5 le assenze tra i giallorossi proviene da Inter News 24.

