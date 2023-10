Ancora problemi in casa Roma: oltre a Dybala Mourinho dovrà fare a meno anche di Leonardo Spinazzola contro l’Inter

Secondo quanto riportato oggi da Sky Sport, l’Inter contro la Roma potrebbe avere qualche vantaggio in più: non solo per la superiorità della rosa, ma anche analizzando quelli che sono fermi ai box in casa giallorossa.

Se da una parte Dybala si sapeva già a priori che non ci sarebbe stato per motivi precauzionali, dall’altra parte non ci sarò neanche Spinazzola: al suo posto Zalewski.

L’articolo Inter Roma, out anche Spinazzola domani sera proviene da Inter News 24.

