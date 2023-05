Sia Inter che Roma hanno un problema con il main sponsor. Digitalbits infatti non ha versato alle due squadre quanto pattuito per poter inserire il proprio simbolo su entrambe le maglie. Per questo motivo nella partita dell’Olimpico le due squadre sono scese in campo senza sponsor sulla maglia. Una immagine che riporta indietro nel tempo.

L’ultima volta che le due squadre si affrontarono senza sponsor era il 27 aprile 1980, a San Siro. In quella occasione finì in parità, 2-2: per i nerazzurri i gol di Oriali e Mozzini, mentre nella Roma a segno Pruzzo – presente oggi all’Olimpico – con una doppietta.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG