Inter, Romano: «Dzeko? Credo che il suo futuro sarà…» Le parole dell’esperto di mercato sul futuro del bomber bosniaco

Sul canale Twitch SOS Fanta, Fabrizio Romano parla così dell’Inter e delle trattative di calciomercato che stanno infiammando queste ore, anche sul futuro di Edin Dzeko.

DZEKO- «Credo che andrà via da svincolato: ha tante possibilità, in Turchia ma anche nei paesi arabi. Starà a lui trovare la situazione migliore ma non credo che rivedremo Dzeko all’Inter».

