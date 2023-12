Arrigo Sacchi ha rilasciato alcune dichiarazioni sul confronto tra Inter e Juve in ottica scudetto: il paragone

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi esprime il proprio pensiero sull’Inter, con un pizzico di critica nei confronti dei nerazzurri per la lotta scudetto con la Juve.

CALENDARIO FITTO DEI NERAZZURRI – «Questo è il vero handicap dei nerazzurri. Si gioca tanto, secondo me si gioca troppo e c’è poco tempo per recuperare e per allenarsi. Simone Inzaghi dovrà gestire con accortezza le energie, sia quelle fisiche sia quelle psicologiche. In primis per evitare gli infortuni, e poi per dare quel giusto momento di pausa quando vede che un giocatore è un po’ stanco. La Juve, senza le coppe, è molto avvantaggiata nella volata scudetto che presumibilmente vivrà il periodo decisivo all’inizio della primavera».

JUVE PIU’ FRESCA SENZA TANTE PARTITE – «È proprio così. Ha la possibilità di provare e riprovare, di caricare le batterie, di motivare la squadra. Quando sei impegnato sia in campionato sia in Champions League, fai fatica a passare da un impegno all’altro. Io credo che non partecipare alle coppe europee possa dare un bottino di 10 punti in più».

