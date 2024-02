I nerazzurri liquidano la Salernitana ultima in classifica: ecco le pagelle.

SOMMER 6: spettatore non pagante.

PAVARD 6,5: classe, eleganza e anche concretezza, offre soluzioni offensive anche sul centrodestra.

DE VRIJ 6,5: Dia non pervenuto per meriti suoi.

BASTONI 6,5: poco impegnato in difesa, si disimpegna tanto in fase offensiva. (Dal 77’ BUCHANAN s. v.).

DUMFRIES 6,5: trova il goal facile facile del 3-0 dopo un momento difficile che si spera sia alle spalle. Si aspettavano risposte, le ha date pur non facendo nulla di trascendentale.

BARELLA 7: inizia a cento all’ora dispensando passaggi precisi e veloci ai compagni ma, come Thuram, spreca una clamorosa chance in apertura colpendo la traversa di destro. Col passare dei minuti cala il ritmo ma non la qualità delle sue giocate.

CALHANOGLU 6,5: molto bene in impostazione, addirittura eccellente in interdizione. (Dal 66’ ASLLANI 6: entra a gara già decisa, quando c’è bisogno solo di gestire il possesso).

MKHITARYAN 6,5: non sbaglia neanche una giocata. (Dal 60’ KLAASSEN 6: a suo agio a ritmi non altissimi).

CARLOS AUGUSTO 7: provvede agli assist delle prime due reti, prima col sinistro e poi con le mani da rimessa laterale. Sulla sinistra spinge tanto per tutto l’arco della partita, chiude in posizione di braccetto, prestazione in generale più che buona.

THURAM 7: pronti via si divora il goal del possibile 1-0 colpendo il palo a porta vuota, non si abbatte e segna la prima rete del match. (Dal 60’ ALEXIS SANCHEZ 6: prova ad incidere ma non sempre gli riesce la giocata).

LAUTARO MARTINEZ 7: sprecone in avvio quando manca la conclusione dal dischetto del rigore, si fa perdonare poco dopo il quarto d’ora segnando il 2-0. (Dal 60’ ARNAUTOVIC 6,5: prova a segnare in tutti i modi e alla fine, proprio allo scadere, ci riesce).

INZAGHI 7: sceglie quasi tutti i titolari, giusto per far capire qual è la gara più importante, ed i suoi azzannano letteralmente la partita. Il risultato favorevole gli permette anche di far rifiatare diversi big e di far esordire Buchanan.

