I tifosi dell’Inter iniziano a farsi sentire: San Siro pronto a riempirsi per le gare contro Fiorentina e Milan

Come scrive Gazzetta.it, è previsto il tutto esaurito domenica prossima al Mezza per la gara tra Inter e Fiorentina: restano disponibili solo pochi tagliandi per il settore ospiti, che molto probabilmente andranno esauriti a breve.

Già preannunciato il sold-out anche per il derby di Milano contro il Milan, con un incasso che dovrebbe superare i 6 milioni di euro

L’articolo Inter, San Siro si scalda: gli incassi previsti per le partite con Fiorentina e Milan proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG