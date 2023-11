Le parole di Alexis Sanchez, attaccante cileno dell’Inter, sulla sua stagione ed il futuro con i nerazzurri

Alexis Sanchez, attaccante dell’Inter, ha parlato a TUDN Mexico.

LE PAROLE – «Sono concentrato sulla Champions con l’Inter e sto dando il massimo in questo momento. Per il futuro mi piacerebbe provare anche un’altra cultura, un’altra lingua, vorrei perfezionare il mio inglese, vorrei vivere a Los Angeles, Miami. Mi piacerebbe anche giocare in Messico, l’altro giorno stavo parlando con un amico, non lo so, attira la mia attenzione, perché ci sono squadre lì che sono appassionate, puntano sul loro club e tutte quelle cose, mi piacerebbe, ma non so quando. Ci sono diversi club che conosco».

