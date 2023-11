Le parole di Mircea Lucescu, allenatore, sulle sue intenzioni future nel il mondo del calcio. Tutti i dettagli

Mircea Lucescu, ex allenatore della Dinamo Kiev ha chiarito il sul futuro a Sport-Express.

PAROLE – «Ho lavorato tre anni alla Dinamo e quindici in Ucraina, e ho detto ‘basta’. Adesso sono a casa, a Bucarest. La mia carriera è finita È una bugia. Me ne sono solo andato dalla Dinamo Kiev ma non lascio il calcio professionistico. Voglio ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato: è stato estremamente difficile giocare a calcio senza tifosi, sostegno finanziario, sponsor, pubblicità. Giocare solo con i giovane dell’accademia… In ogni caso, ho cercato di mantenere il calcio nella mia vita. Questa è la cosa più importante anche in una situazione così difficile. Voglio dire ancora una volta che non tornerò mai più a lavorare in Russia. Dopo quello che ho visto con i miei occhi in Ucraina, questo è fuori discussione. La Russia è terrorismo, morte e dolore. Questo Paese mi ha tolto la seconda casa, Donetsk, e voleva portarmi via la terza, Kiev. Ricordatemi come un uomo che ama l’Ucraina. Ho lavorato qui a Kiev con la Dinamo e ho visto con i miei occhi tutti gli orrori della guerra che la Russia ha portato. Non ho lasciato la squadra, ho allenato i giocatori sotto allarme aereo e ho aiutato a evacuare le loro famiglie. Ho vissuto tutto questo in prima persona, quindi cosa possiamo dire su un ritorno in Russia Il mio sogno principale ora è la pace e la tranquillità in Ucraina. È la sicurezza per Ucraini, stadi pieni e prosperità per questo meraviglioso Paese».

