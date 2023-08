Il Ninho Maravilla è rimasto in ottimi rapporti con staff tecnico ed ex compagni: il cileno è svincolato e vuole tornare a Milano.

L’Inter aspetta che il Bayern Monaco liberi Benjamin Pavard dopo che l’accordo è stato raggiunto; il mercato poi potrebbe essere anche finito qui. Le cose potrebbero cambiare solo in caso di cessione di Joaquin Correa: il Tucu dopo non aver giocato neanche 1 minuto nella prima gara ha capito l’antifona.

esultanza gol Joaquin Correa

L’argentino ha diverse offerte e non solo i nerazzurri aspettano la sua decisione. Sullo sfondo ma non troppo, come riferisce la Gazzetta dello Sport, c’è Alexis Sanchez; il cileno vuole fortissimamente ritornare all’Inter ed è attualmente svincolato dopo una stagione giocata ad ottimi livelli a Marsiglia. Il Ninho Maravilla lasciò l’Inter quasi solo per via dell’altissimo ingaggio di 7 milioni a stagione che percepiva; ora ne chiederebbe massimo 3.

