Ancelotti: «Scudetto? L’Inter parte in prima fila insieme ad altre…» Le parole del tecnico del Real Madrid

Intervistato dai microfoni di Radio Serie A, Carlo Ancelotti, allenatore del Real Madrid, ha commentato la lotta Scudetto del campionato italiano, parlando anche di Inter.

LE PAROLE- «Ci sono quattro squadre in prima fila: Napoli, Milan, Inter e Juventus. Poi in seconda fila Roma, Lazio, Atalanta e Fiorentina proveranno a rimanere lì. Quest’anno la Juventus, che noi abbiamo incontrato negli Stati Uniti, con il fatto che non ha competizione europee da disputare può essere una squadra pericolosa»

L’articolo Ancelotti: «Scudetto? L’Inter parte in prima fila» proviene da Inter News 24.

