L’operazione tra i due club è chiusa, anzi sigillata, ma i bavaresi devono ancora liberare il difensore; i nerazzurri rischiano l’emergenza.

L’Inter ha chiuso ieri l’acquisto di Benjamin Pavard anche se il difensore è bloccato in Baviera, serve che il Bayern Monaco acquisti un suo sostituto e poi potrà arrivare a Milano.

Francesco Acerbi

Ai tedeschi andranno 30 milioni più 2 di bonus ed il francese firmerà un quinquennale a 4 milioni a stagione; Simone Inzaghi vorrebbe averlo subito a disposizione anche perché Acerbi e Darmian oggi si sono allenati a parte per via di problemi muscolari il primo e distorsione alla caviglia il secondo. Non è dato sapere se ci saranno lunedì a Cagliari. Insomma per Pavard all’Inter è solo questione di tempo.

